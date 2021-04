Sub trovata morta nel Reno: era stata urtata da un battello

DIESSENHOFEN - La sommozzatrice trovata senza vita ieri nel Reno, nei pressi di Diessenhofen (TG), ha subito ferite mortali nell'urto con un battello. Lo ha comunicato oggi la polizia sulla base dei risultati delle prime indagini.

La donna era stata data per dispersa domenica mattina. Poco prima di mezzogiorno, il cadavere della 29enne era stato recuperato nel fiume dopo un'operazione di ricerca su vasta scala.

Le circostanze esatte dell'incidente non sono ancora note, stando al comunicato odierno. Tuttavia, in base alle indagini preliminari della polizia cantonale di Turgovia e del pubblico ministero, è appurato che la sub è entrata in collisione con un battello per il trasporto passeggeri ed è stata ferita mortalmente.