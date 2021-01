La Svizzera centrale che è contraria alle misure anti-coronavirus

SVITTO - Più di mille persone si sono riunite oggi nella Svizzera centrale per esprimere il loro disappunto nei confronti delle misure contro il coronavirus. I discorsi della manifestazione di Svitto sono stati trasmessi a Stans (NW), Sarnen (OW) e Altdorf (UR). Gli incontri sono stati pacifici.

I quattro raduni autorizzati sono stati organizzati da un'alleanza della Svizzera centrale che si dice favorevole a una ragionevole politica in merito alla gestione del Covid-19 (in tedesco "Aktionsbündnis Urkantone für eine vernünftige Corona-Politik"). Diversi oratori si sono espressi sul tema per due ore - dall'ex consigliere di Stato svittese René Bünter (UDC) al "profeta del tempo di Muotathal" Martin Holdener e alla granconsigliera turgoviese Barbara Müller (PS).

Dopo una marcia in diverse direzioni, i partecipanti si sono radunati nella piazza principale di Svitto alle 16. Secondo la polizia cantonale, erano presenti circa quattrocento persone e la manifestazione si è svolta senza incidenti. Quattro partecipanti saranno denunciati alla procura del cantone di Svitto per non aver rispettato l'obbligo d'indossare la mascherina.

A Sarnen si sono riunite circa duecento persone: il raduno era stato autorizzato per trecento persone, ha detto a Keystone-ATS Martin Kathriner della polizia cantonale di Obvaldo. Sia a Sarnen che negli altri luoghi, le manifestazioni sono state pacifiche. A Stans, trecento persone si sono ritrovate sulla piazza del villaggio, ha riferito a Keystone-ATS la polizia cantonale di Nidvaldo. Secondo le forze dell'ordine di Uri, 220 persone si sono radunate sulla Lehnplatz di Altdorf.

POLCA NW