Uomo ucciso a coltellate: è un omicidio passionale

VERNIER - Si tratta effettivamente di un omicidio passionale - come inizialmente sospettato - quanto accaduto ieri verso le 18.00 a Vernier, nel canton Ginevra. Un 32enne ha ucciso a coltellate il nuovo compagno 22enne della sua ex fidanzata. Giunti sul posto, i soccorritori non sono riusciti a rianimare la vittima.

Il presunto omicida, precisa un comunicato della polizia cantonale ginevrina, è stato fermato nei pressi del luogo del delitto.

L'uomo e la sua ex compagna sono stati ricoverati in ospedale con ferite non precisate.