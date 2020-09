«L'autista del Flixbus giocava in autostrada»

ZURIGO - Durante il viaggio di ritorno a casa, l'atmosfera vacanziera di Basil H. e Denise B. ha subito uno scossone. E non per la fine delle ferie, quanto piuttosto a causa dell'autista del loro Flixbus. Questi - come riferisce 20 Minuten - da Francoforte a Zurigo ha guidato tenendosi occupato con il suo cellulare.

Le prove sono in un video, girato dai due vacanzieri. Nelle immagini si nota l'autista togliere le mani dal volante più volte.

«È stato costantemente al cellulare durante la guida», racconta H. Il guidatore avrebbe anche usato l'app Flixbus ed effettuato una chiamata. Ma non è tutto: «Per qualche minuto ha persino giocato a un videogioco sul telefonino». La coppia pensa che sia una follia: «Eravamo molto spaventati. Quando si guida a tutta velocità in autostrada, si può finire facilmente contro il guardrail».

«Si è quasi scontrato con un'auto» - Sempre stando ad H., l'autista avrebbe quasi avuto un incidente a un incrocio vicino a Darmstadt: «Si è distratto con il cellulare invadendo l'altra corsia durante una svolta a destra. È quasi entrato in collisione con l'auto accanto a lui».

Parlare con il guidatore? La coppia non ha osato. «Sarebbe esploso. Era irritato. Anche quando altri passeggeri gli hanno chiesto qualcosa ha risposto in modo poco amichevole. Ha addirittura mostrato il dito medio a un altro automobilista». Dopo il viaggio, la coppia è certa: «Ne abbiamo abbastanza di Flixbus».

Altri casi - Non è la prima volta che un autista Flixbus viene beccato con un telefono in mano. L'anno scorso, un video di un lettore mostrava un caso simile a quello appena menzionato. E anche in altre occasioni abbiamo riferito di incidenti simili.

Contattata, Flixbus ha assicurato di aver aperto un'indagine interna e si riserva la possibilità di commentare più avanti l'accaduto.