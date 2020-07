Un inferno di fuoco distrugge un'intera area industriale

BASILEA CAMPAGNA - Un vasto incendio è divampato questa notte, verso le 3.00, in una grande zona industriale a Laufen, cantone di Basilea campagna. Le immagini e i video che stanno arrivando in queste ore sono alquanto impressionati. Si tratta di un vero e proprio incendio gigantesco che ha colpito varie zone dell'area industriale dove si trovano locali adibiti a varie funzioni. La notizia buona è che nessuno è rimasto ferito. I danni invece sono ingenti. Ma è soprattutto la vastità del rogo a rappresentare il maggiore problema, tanto da mettere a dura prova i pompieri che sono ancora sul posto per domare il fuoco.

L'area industriale è formata da diverse costruzioni, e le fiamme si sono propagate in più locali e in più zone. Molte strutture risultano ora pericolanti e questo rende ancor più difficoltoso l'attività delle squadre di pompieri. Un vasto apparato di intervento è stato allestito durante la notte: oltre ai vigili del fuoco si sono recati sul posto agenti della polizia, personale medico, le unità speciali delle aree di approvvigionamento idrico, responsabili dell'ufficio per l'ambiente e l'energia di Basilea-Campagna, nonché gli uomini della Protezione civile, della protezione militare e civile, e pure diversi fornitori di energia. Interventi che sono giunti non solo da Basilea campagna, ma anche da Basilea città e da Soletta, e che continueranno per tutto l'arco della giornata. Sono previsti disagi al traffico nella zona.

Foto lettore