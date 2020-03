Coronavirus, primo caso di contagio nella Svizzera centrale

ZUGO - Primo caso di coronavirus del cantone di Zugo: si tratta di un 21enne che è stato posto in isolamento in un ospedale zurighese in quanto si trovava da diversi giorni nel cantone limitrofo. L'uomo ha contratto il virus in occasione di un evento privato.

Zugo è il primo cantone della Svizzera centrale a segnalare un caso comprovato. Il 21enne è in buone condizioni di salute, hanno comunicato le autorità cantonali di Zugo.

Diverse persone entrate in contatto con l'uomo sono state poste preventivamente in quarantena nelle proprie abitazioni.