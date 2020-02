Finisce il carnevale e crolla tutto

DISENTIS - Finale con crollo per il carnevale di Disentis, nel Canton Grigioni. Domenica mattina due operai si trovavano su un’impalcatura per rimuovere le decorazioni e le installazioni del carnevale che si era concluso sabato sera. Durante una manovra di spostamento, l’intera impalcatura si è declinata facendo crollare i due operai da un’altezza di sette metri. I due, oltre a finire a terra, sono stati feriti dai ferri dell’impalcatura. Il loro stato di salute tuttavia non è grave. Sul posto sono giunte due ambulanze, e gli operatori sanitari hanno prestato le prime cure ai due feriti. Per uno di loro si è reso necessario il trasporto all’ospedale cantonale di Coira con un elicottero della Rega.