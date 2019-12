«Nel mio panino alle noci c'era un dente»

BASILEA - Domenica, passando per la stazione di Basilea, si è fermata alla Coop e ha comprato un panino alle noci. Lunedì mattina ha poi deciso di farci un panino con il formaggio.

Il morso, qualcosa, di duro e poi il disgusto: «Cos'è? Sembra un dente!». Questa l'incredibile scoperta di una lettrice di 20 Minuten che, scioccata, ha subito contattato il giornale tramite suo genero, inviando le foto del "corpo estraneo": «Ho controllato bene, ed era proprio un dente... Come sia finito nel pane è proprio un mistero».

«Una cosa del genere non deve e non può accadere», ha commentato il portavoce di Coop Andrea Bermann. Il dettagliante ora vuole indagare sull'accaduto e ha chiesto alla signora l'oggetto misterioso per analizzarlo.

Ma come può essere successo?

Coop produce ogni anno più di 60 tonnellate di prodotti da forno nelle sue panetterie. Molti dei prodotti sono automatizzati quindi è poco probabile che il dente (se davvero è un dente) ci sia finito durante la lavorazione.

L'ipotesi è, quindi, che si trovasse o nella farina oppure fra le noci. Gli incidenti che riguardano gusci o sassolini finiti nel pane e morsi - con dolore - dagli acquirenti non sono rari, nemmeno in Svizzera, e hanno portato a diverse cause di risarcimento.

Si tratta, però, di un'eventualità rara, anche perché gli impianti utilizzano filtri sempre più elaborati.

