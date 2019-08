Spazzati via dal torrente, ancora dispersi l'adulto e la bimba

SION - «Non vi è alcuna possibilità di ritrovare in vita i due dispersi». È lapidario Benoit Dorsaz, il responsabile dei soccorsi che, durante una conferenza stampa, spegne ogni speranza in merito alla sorte del 37enne ginevrino e di sua figlia di 6 anni che ieri sera sono stati travolti da una colata di detriti a Chamoson.

Attualmente solo uno dei due veicoli sepolti dal fango - conseguenza del maltempo che ieri ha colpito il Vallese -, è stato rinvenuto nella notte dalla polizia vallesana. E non è quello in cui si trovavano i due dispersi.

A Chamoson, in sostanza, le ricerche non si sono ancora interrotte. E vedono, operative sul campo, tutte le forze spendibili in queste circostanze: dalla polizia (comunale e cantonale) alla colonna di soccorso, la protezione civile e i pompieri. Anche un elicottero sta offrendo supporto aereo garantendo la visione dall'alto di ciò che resta dopo lo straripamento che ha travolto il centro cittadino.

In totale più di 70 persone sono al lavoro per cercare di trovare i due dispersi. E lo sono stati anche durante tutta la notte, nonostante i rischi legati alla meteo, a causa delle possibili nuove precipitazioni già annunciate. Questo incessante lavoro ha così permesso di ritrovare uno dei due veicoli dispersi. Quello, però, che non aveva nessun occupante.

Sono oltre 1000 le telefonate ricevute dalla centrale operativa della Polizia cantonale vallesana nella notte, inclusi più di 100 allarmi al 118 (pompieri).

polizia vallesana