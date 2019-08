Spazzati via dal torrente, ancora dispersi l'adulto e la bimba

SION - Tempeste, grandine e torrenti straripanti. Un violento temporale ha investito il Vallese nella serata di ieri. Le precipitazioni sono state così intense da non dare il tempo al terreno di assorbirle. E le conseguenze sono state devastanti.

A Chamoson, ad esempio, il fiume Losentse è esondato e la città, come già accaduto lo scorso, è stata travolta da una colata di fango. Come un flusso di lava, i detriti hanno raggiunto il centro abitato travolgendo e trascinando via due auto. Una di queste era vuota mentre l'altra - secondo quanto riferisce la Polizia -, ospitava un ginevrino di 37 anni e una bimba di 6, residenti in Vallese. Stando a 20 Minutes, a bordo del veicolo in realtà vi erano 4 persone, ma due di queste sarebbero riuscite ad abbandonare l'auto per tempo.

Un vasto dispositivo di ricerca è stato avviato immediatamente, ma fino ad ora senza esito. Ancora questa mattina le due auto non erano state trovate.

«Le ricerche continuano», riferisce Stéphane Vouardoux, portavoce della polizia cantonale del Vallese. Ma il tempo instabile ostacola il lavoro dei soccorritori. Le forti piogge potrebbero causare nuove alluvioni. «Abbiamo sempre un occhio sul radar meteorologico», afferma il portavoce.

La colata di fango trasportava un'enorme quantità di materiale. La tempesta è durata solo pochi minuti. «È stata particolarmente spettacolare, si è calmata in fretta», afferma un testimone.

Secondo il TCS la viabilità attorno a Chamoson era difficoltosa ieri. Diverse le strade bloccate a causa delle frane. E così anche in altre zone del Vallese.