Da Berna nuove sanzioni contro la Russia

BERNA - Berna si è allineata oggi all'UE per quanto riguarda le sanzioni che vanno a colpire la Russia. Per ridurne la capacità di finanziare la guerra, il Consiglio federale ha infatti deciso andare a colpire - come già fatto da Bruxelles il 21 luglio - il settore dell'oro e dei gioielli che è la seconda fonte di guadagno per Mosca.