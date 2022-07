Nuove sanzioni contro la Russia, al bando oro e gioielli

Più in generale, Bruxelles si impegna a evitare tutte le misure che potrebbero portare all'insicurezza alimentare in tutto il mondo. Nessuna delle misure adottate oggi o in precedenza contro la Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina riguarda in alcun modo il commercio di prodotti agricoli e alimentari. Il grano e i fertilizzanti, tra paesi terzi e la Russia, non risentono quindi delle misure dell'Ue.