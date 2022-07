«Quei milioni della Catena della solidarietà non sono mai arrivati in Ucraina»

Per quanto riguarda l'accusa di non aver sottratto i soldi a necessità più impellenti, come per esempio i medicinali per gli ospedali, risponde: «In realtà collaboriamo attivamente con Croce Rossa, Caritas ed Helvetas. Il nostro piano è quello di sostenere il settore sanitario ucraino e anche lo sforzo di sminamento delle zone di guerra».