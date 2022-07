Quelle donazioni dalla Svizzera che non sono arrivate in Ucraina

Non è un problema solo svizzero

Secondo il gruppo di ricerca britannico Humanitarian Outcomes, anche in altri Paesi la situazione non è migliore, e la maggior parte delle donazioni all'Ucraina è rimasta finora inutilizzata. D'altronde, anche un rapporto delle Nazioni Unite ha stimato che meno del 2% delle donazioni in denaro dall'estero abbia raggiunto le organizzazioni ucraine. Qualcosa di problematico in particolare poiché sono queste ultime ad attuare «praticamente tutti gli aiuti umanitari in Ucraina», o almeno così è stato nelle prime settimane dopo l'inizio della guerra.