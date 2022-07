Il ghiacciaio si scioglie e il confine con l'Italia si sposta

Jean-Philippe Amstein, ex direttore di Swisstopo, afferma che tali controversie si risolvono scambiando appezzamenti di terreno di uguale superficie e valore. In questo caso, «la Svizzera non è interessata a ottenere un pezzo di ghiacciaio», ha detto, «e gli italiani non sono in grado di compensare la perdita di superficie svizzera. » Per ora quindi, come è stato detto al custode della struttura, il 51enne Lucio Trucco, il rifugio rimarrà in territorio italiano. «Il rifugio rimane italiano perché siamo sempre stati italiani» - ha detto il gestore - «il menu è italiano, il vino è italiano, e le tasse sono italiane».