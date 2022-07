«Il Covid-19? Ora non è più pericoloso di un'influenza»

Come noto nel 2020, sulla scia della crisi del coronavirus, Koch, funzionario prossimo alla pensione, diventò famoso in tutta la Svizzera, praticamente tanto quanto un consigliere federale. Molti apprezzarono il tono sempre pacato e le uscite meno allarmistiche di quelle che contraddistinguevano altri esperti, altrettanti però non gradirono le sue esternazioni, come ad esempio quelle - all'inizio dell'epidemia - sulla scarsa efficacia delle mascherine. Le sue uscite avevano provocato non poche critiche in particolare in Ticino.