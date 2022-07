Quello che succede quando si vincono i milioni al Lotto

Il suo nome è Willy Mesmer, e nella sua decennale carriera - fra jackpot più o meno dorati - ha contribuito a creare 750 milionari e ne ha davvero viste di tutti i colori. Compresa una schedina da 230 milioni di franchi inviata per la convalida... via lettera: «Francamente per 230 milioni forse io l'avrei portata di persona», racconta sorridendo in una lunga intervista con la NZZ, «ma da 30 anni a questa parte non è mai successo che una sola scheda si sia smarrita, arrivano tutte per raccomandata e comunque le persone ne hanno almeno una copia a casa».