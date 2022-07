Sì all'aiuto umanitario, «ma non dimentichiamo i non ucraini»

BERNA - Dall'Ucraina non fuggono solo gli ucraini. Una coalizione di associazioni svizzere ha invitato oggi in una nota i partecipanti alla Conferenza di Lugano per la ricostruzione dell'Ucraina a rispondere ai numerosi appelli di rifugiati di Paesi terzi colpiti dalla guerra. Preoccupa in particolare la sorte degli studenti.