«Non riescono a sedersi nonostante i posti riservati»

ZURIGO - Non solo al Gottardo. Anche viaggiare in treno e in aereo si sta rivelando complicato sotto Pasqua.

Ne sa qualcosa chi sta cercando di raggiungere il Ticino a bordo di un convoglio delle FFS. Tra questi una 26enne che - sul Blick - sfoga la propria frustrazione: «Il caos vero e proprio è iniziato a Lucerna. Centinaia di persone si sono accalcate sul treno, che si è riempito in pochissimo tempo. La situazione è catastrofica».

Corridoi gremiti e persone che sostano nell'area dei servizi igienici sono lo scenario a cui sta assistendo la giovane. «Accanto a noi c'era una coppia con posti riservati. Ma che non è riuscita a sedersi», prosegue. Pure i treni regionali ticinesi sono sovraffollati, nonostante per questi giorni sia stato aumentato il numero delle corse.

Anche su Twitter la voglia di vacanze si trasforma in frustrazione. Diretta verso il Ticino, un'utente siede per terra, in 1a classe, in quanto tutti i posti sono occupati.

1. Klasse Ticket hat sich ja richtig gelohnt. pic.twitter.com/Trc1odf8gs — Stefy (@8BITBLNDE) April 15, 2022

Il portavoce delle FFS Oli Dishoe conferma l'elevato numero di passeggeri diretti verso il Ticino. «Le FFS hanno già preso provvedimenti mettendo a disposizione per i giorni di Pasqua 24 treni supplementari con oltre 31'000 posti a sedere», assicura. «Al momento tutto ciò che può viaggiare è sui binari», prosegue.

Complici le previsioni favorevoli la gente ha deciso di spostarsi. E di farlo con ogni mezzo possibile, tanto che anche all'aeroporto di Zurigo la situazione non è diversa. Le immagini sui social mostrano lunghe code al check-in già dalle prime ore di questa mattina.

«Nei prossimi giorni dovremmo raggiungere un nuovo record dallo scoppio della pandemia», afferma la portavoce Jasmin Bodmer. Ad essere maggiormente apprezzate sono le vacanze in città così come i voli verso sud.