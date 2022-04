Lavoro ridotto, Berna ha versato quasi 14 miliardi

BERNA - Nel corso delle fasi più acute della pandemia di coronavirus, dal marzo 2020 la Confederazione ha versato 13,76 miliardi franchi alle imprese quale indennità per lavoro ridotto. In totale, stando al Controllo federale delle finanze (CDF), su quasi 163 mila aziende che hanno inoltrato richiesta sono state inoltrate quasi 500 denunce per irregolarità.

Lo stesso CDF ha sporto denuncia in sette casi, chiedendo rimborsi per un totale di 1,38 milioni di franchi. Sotto la lente dei funzionari anche quelle aziende che hanno ottenuto aiuti benché fossero in liquidazione o in procedura di fallimento. Al 1° febbraio 2022 sono stati registrati 334 pagamenti a poco più di 90 aziende in fallimento.

Alla fine di settembre 2021, 137'850 imprese hanno fatto ricorso a un prestito Covid per una somma globale di 16,75 miliardi. Sebbene vietato, 722 soggetti hanno versato ugualmente un dividendo ai rispettivi azionisti che hanno potuto così spartirsi 241 milioni. Le aziende coinvolte hanno ottenuto prestiti per un totale di 193 milioni.

Dal rapporto del CDF emerge anche che le perdite per la Confederazione legate alla concessione di fideiussioni solidali ammontano a 324 milioni dall'inizio della pandemia.

Per quanto riguarda i casi di rigore, a fine novembre 2021 34.864 imprese avevano chiesto fondi per un totale di 5 miliardi. Nel 96% si trattava di aiuti a fondo perso. Anche in questo caso, 60 aziende - per un totale di finanziamenti pari a 11,7 milioni - hanno versato dividendi per 8,2 milioni.

Circa 8.038 soggetti che hanno chiesto sostegno, e i cui stabilimenti non sono stati costretti a chiudere, hanno registrato un calo del fatturato superiore al 40%. Le analisi condotte dal CDF mostrano tuttavia alcune divergenze tra quanto annunciato e verificato: i ricavi di 213 aziende sono infatti cresciuti, non diminuiti. Quasi due terzi di tutte le imprese che hanno fatto richiesta per un aiuto urgente hanno anche ottenuto prestiti Covid-19 e altre garanzie.