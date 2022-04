Anche i numeri sulla pandemia contagiati dalla normalità

BERNA - Questo venerdì primo aprile non coincide solo con la fine di tutte le restrizioni messe in atto per contenere la pandemia. Quello odierno sarà infatti (e non è un pesce) l'ultimo bollettino giornaliero diramato dall'Ufficio federale di sanità pubblica (Ufsp) in questo formato. Con la revoca della situazione particolare decretata mercoledì dal Consiglio federale, le cifre relative all'andamento della pandemia non verranno infatti più pubblicate giornalmente, ma verranno comunicate solo settimanalmente, il martedì alle 15.30.

In questo ultimo giorno di aggiornamento "canonico" (almeno per quanto riguarda gli ultimi due anni) l'Ufsp segnala 9'802 nuovi contagi da Covid-19 su 35'038 test effettuati (tasso di positività al 28%). Sempre nel corso delle ultime 24 ore per 128 malati si è reso necessario un ricovero ospedaliero. Purtroppo le autorità sanitarie federali segnalano anche quindici nuovi decessi legati alla malattia.