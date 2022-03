Il numero di rifugiati sale a 16'520

BERNA - Sono finora 16'520 i rifugiati provenienti dall'Ucraina registrati nei centri federali d'asilo. Rispetto a ieri, il loro numero è aumentato di 1132 persone, ha annunciato su Twitter la Segreteria di Stato della Migrazione (SEM). Lo statuto di protezione S è stato concesso a 9982 rifugiati (+347 in 24 ore).

Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) ha confermato a Keystone-ATS un'informazione della SonntagsZeitung, secondo cui fino a mercoledì sera lo statuto S era stato rifiutato a 19 persone che ne avevano fatto richiesta.

Secondo le autorità, ciò concerne probabilmente individui che non erano in Ucraina prima della loro domanda, anche se statistiche sui motivi dei rifiuti non esistono. Ciò non prova neppure che ci siano stati tentativi di frode, viene precisato.