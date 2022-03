Il vecchio smartphone vale il doppio e aiuta l'Ucraina

ZURIGO - Nelle case degli svizzeri c'è un tesoro che può aiutare l'Ucraina. Parola di Swisscom. Da oggi e per tutto il mese di marzo il colosso delle telecomunicazioni devolverà interamente i proventi della raccolta di smartphone e cellulari usati a SOS Villaggi dei Bambini in Ucraina, raddoppiando la somma con una sua donazione.

«Ad oggi si stima che nei cassetti, nelle cantine e nelle soffitte degli svizzeri giacciano cellulari e smartphone usati per un valore intrinseco di 60 milioni di franchi», si legge nell'odierno comunicato. A marzo, il denaro sarà interamente destinato ai Villaggi dei Bambini in Ucraina che stanno offrendo aiuti umanitari ad almeno 15'000 persone nel Paese e che «hanno un immediato bisogno di supporto finanziario». Per questo, specifica la responsabile Corporate Responsibility Saskia Günter, «Swisscom vuole lanciare un appello a tutto il popolo svizzero: venite nei nostri shop il prima possibile e portate il maggior numero possibile di apparecchi. Oltre a devolvere in beneficenza l’intera somma raccolta, Swisscom la raddoppierà con una propria donazione».