In Svizzera 15'191 positivi e 14 decessi in 24 ore

BERNA - Sono 15'191 i casi di Covid-19 registrati in Svizzera nelle ultime 24 ore. Numeri stabili rispetto a quelli degli ultimi giorni e in netto calo paragonati a quelli di una settimana fa (oltre cinquemila in meno). Si contano inoltre, come riferito dall'UFSP, quattordici ulteriori decessi causati dalla malattia.

In ospedale - Nelle strutture sanitarie svizzere sono stati ammessi 128 nuovi pazienti Covid. Il numero dei ricoverati a causa del virus resta stabile. I malati di Covid-19 occupano attualmente il 7,3% dei posti letto complessivi (ieri all'7,2%). Scende per contro la percentuale dei pazienti Covid-19 che necessitano di cure intense proporzione: oggi al 17,9% contro il 19,6% di ieri.

Il vaccino - I dati relativi alla campagna di vaccinazione riportano che il 68,81% degli svizzeri è ora completamente vaccinato (due dosi oppure già guariti dalla malattia con una dose). Tra la popolazione con più di 65 anni d'età questa proporzione sale al 90,80%. Il 41,27% della popolazione ha inoltre già ricevuto anche la dose di richiamo, percentuale che si eleva al 75,75% tra gli over65.

Isolamenti - Secondo i numeri del contact tracing, al momento in Svizzera si contano 75'166 persone in isolamento perché contagiate.