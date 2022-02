«Sulla rete ferroviaria elvetica si viaggia troppo lentamente»

BERNA - In Svizzera il trasporto ferroviario è affidabile e di qualità, e le tariffe sono in linea con la media europea. È quanto emergeva da un recente studio commissionato dal Servizio d'informazione per i trasporti pubblici (LITRA). Per quanto riguarda invece la velocità dei collegamenti, di certo il nostro paese non eccelle.

Infatti: se in altri paesi europei i treni raggiungono i trecento chilometri all'ora, in Svizzera dobbiamo invece accontentarci di alcune (poche) tratte su cui circolano a duecento (per esempio tra Olten e Berna, come pure nelle gallerie di base del Lötschberg, del Gottardo e del Ceneri). Su altre si arriva a malapena a cento (o meno).

E così in Svizzera ci vogliono quasi quattro ore per percorrere i 360 chilometri che separano San Gallo da Ginevra. Mentre in Italia, per esempio, in circa tre ore si arriva da Milano a Roma (che distano più o meno cinquecento chilometri). Una situazione, questa, che deve cambiare, secondo l'associazione di recente costituzione Swissrailvolution, a cui hanno aderito diversi esperti del settore da tutto il paese.

Come scrivono le testate CH Media, tra questi si conta anche l'ex capo della Südostbahn Guido Schoch. E proprio Schoch afferma che «molto spesso i tempi di percorrenza da porta a porta con i mezzi pubblici non sono concorrenziali». Insomma, su determinate tratte attualmente conviene spostarsi con l'auto. Ed è per questo che si chiede la realizzazione di nuove e soprattutto più veloci linee ferroviarie.

Pendolari su distanze più lunghe - L'Ufficio federale dei trasporti - interpellato da CH Media - sottolinea che la Svizzera dispone di un trasporto pubblico capillare e affidabile. Ma non abbiamo collegamenti ad alta velocità, perché questi genererebbero «traffico aggiuntivo». Cosa significa? Con collegamenti più veloci, i pendolari percorrerebbero distanze più lunghe. E in questo modo si avrebbe a che fare con un'espansione urbana incontrollata e a un maggior consumo di energia, secondo Berna.