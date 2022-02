Il fax dell'UFSP in un museo? «No, lo usiamo ancora»

BERNA - Il Museo della comunicazione di Berna vorrebbe recuperare il fax che l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) ha usato, in particolare all'inizio della pandemia, per ricevere i dati relativi al coronavirus in Svizzera. L'UFSP ha però risposto picche: «Lo usiamo ancora» ha indicato.

L'utilizzo di un mezzo di comunicazione non proprio modernissimo come il fax aveva fatto molto discutere nella primavera del 2020. L'UFSP era stato criticato in seguito a diversi errori commessi nella comunicazione delle informazioni.

Ora il museo bernese vorrebbe recuperare il fax, secondo quanto raccontato oggi dall'edizione online del Blick e confermato a Keystone-ATS da parte del portavoce dell'UFSP Daniel Dauwalder. L'Ufficio federale non può però separarsi dall'apparecchio: «Si tratta di un mezzo di comunicazione legittimo e utilizzato» precisa l'addetto stampa dell'ufficio.

Dauwalder non ha potuto dire se e quando il fax potrà essere consegnato al museo. «Ci sforziamo di ricevere tutti gli annunci in forma elettronica il prima possibile» si è limitato ad aggiungere.

Nel frattempo il Museo della comunicazione dovrà accontentarsi delle cravatte dell'ex "mister coronavirus" della Confederazione Daniel Koch. Stando al Blick, l'istituto bernese ne possiede tre esemplari.