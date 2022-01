In polizia per un interrogatorio, si presenta sotto l'effetto di droga

ZUGO - Non ha mancato di suscitare stupore tra gli agenti della polizia cantonale zughese un episodio avvenuto martedì presso la centrale. Un ventenne si è infatti presentato sotto l'effetto di droga. Ed era arrivato in auto, come fanno sapere le autorità in una nota odierna.

Il giovane era stato convocato per un interrogatorio. Un interrogatorio che si è concluso con un ritiro della patente e una denuncia. Davanti agli agenti ha infatti ammesso di aver consumato della cocaina. Circostanza che è poi stata confermata da un test per la droga.