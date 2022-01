Grigioni: ampliato il Servizio di consulenza contro la discriminazione razziale

COIRA - Dopo che lo scorso anno la richiesta di creare un'offerta di consulenza contro le discriminazioni razziali nel Cantone dei Grigioni si è fatta più insistente, il Dipartimento di giustizia, sicurezza e sanità (DGSS) ha analizzato varie opzioni. Nello specifico, il DGSS ha analizzato come si potesse implementare e attuare nei Grigioni un'offerta di consulenza a bassa soglia. Il Dipartimento è giunto alla conclusione che si devono ampliare le competenze già esistenti del Servizio specializzato per l'integrazione.

Promuovere la comprensione della consulenza - L'obiettivo strategico è quello di fornire informazioni e consulenza in questioni di protezione dalla discriminazione. L'interesse nei confronti di informazioni legate a questa tematica e di consulenze individuali è aumentato negli ultimi anni, fa sapere il Cantone.

L'offerta del Servizio di consulenza cantonale contro il razzismo e la discriminazione si rivolge a persone o loro famigliari che si sentono discriminati a causa del colore della pelle, della provenienza, della religione o di altre caratteristiche culturali. Possono ricevere consulenza anche le istituzioni specialistiche nonché le persone e le organizzazioni accusate di discriminazione. Il Servizio di consulenza offre informazioni e sostegno generali. L'obiettivo è quello di sostenere le vittime di discriminazione e di migliorare la loro situazione di vita. Le attività vengono avviate solo con il consenso esplicito della persona che chiede consiglio. L'offerta di consulenza è molto ampia per quanto riguarda il gruppo di destinatari e gli aiuti offerti, in quanto non tutte le forme di razzismo vengono perseguite ai sensi della Costituzione federale e del codice penale né possono essere risolte in maniera soddisfacente per le vittime con il solo utilizzo del codice penale. Le consulenze sono gratuite.

Contatti - Le persone interessate possono annunciarsi tramite il sito internet www.rassismusberatung.gr.ch, telefonicamente al numero +41 81 257 63 44, oppure inviando un'e-mail all'indirizzo rassismusberatung@gr.ch.

Vasta rete di consulenza e scambio professionale - Attualmente è difficile quantificare la necessità di consulenze. Il Servizio di consulenza viene avviato con un volume d'impiego del 10-20 % circa. Secondo il programma cantonale d'integrazione (PCI 2), a fine 2023 si dovrebbe allestire un primo bilancio. Il Cantone dei Grigioni manterrà l'accordo di prestazioni con l'istituto autonomo di diritto pubblico Asylorganisation di Zurigo (AOZ). L'accordo prevede tra l'altro anche la consulenza e il sostegno in casi complessi nonché, in caso di richiesta corrispondente qualora fosse necessario, la possibilità di trasmettere i casi all'AOZ per l'ulteriore elaborazione.

Alla creazione di un Servizio cantonale di consulenza in materia di razzismo è legata anche l'adesione alla Rete di consulenza per le vittime del razzismo (www.network-racism.ch).