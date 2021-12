«Uniti nelle nostre diversità»

BERNA - «Proprio come i membri del Consiglio federale, le Svizzere e gli Svizzeri si differenziano per la loro origine, lingua, cultura e mentalità. Ma è assieme che formiamo la Svizzera. Questa diversità fa la forza del nostro Paese». Queste le parole del Presidente della Confederazione Ignazio Cassis per presentare la nuova fotografia del Consiglio federale, pubblicata oggi dalla Cancelleria.

L'immagine, realizzata dal fotografo ticinese Stefano Spinelli proprio su idea del neo-presidente, parla di legami, coesione e pluralità. Valori, questi, mostrati tramite una mappa della rete ferroviaria e delle grandi linee lungo le quali i treni sfrecciano attraversano il nostro Paese da Nord a Sud e da Est a Ovest. «Queste linee uniscono anche i consiglieri federali, posizionati sulla mappa nel loro luogo d’origine».

Unione nella diversità, quindi: un valore che è ancora più importante in questo momento. «La pandemia continua a stravolgere le nostre abitudini e a mettere a dura prova la nostra pazienza», ricorda il Presidente della Confederazione. «Ora più che mai è necessario mostrare ciò che ci unisce, piuttosto che ciò che ci separa. E a mettere un po’ di colore in questi tempi cupi».

La fotografia ufficiale del Consiglio federale - precisa la Cancelleria in una nota - è stata stampata in 50'000 copie e può essere ordinata sul sito www.admin.ch. Un breve filmato mostra come è stata realizzata.

Nella fotogallery trovate le ultime venti fotografie del Consiglio federale (2003-2022).

Cancelleria federale svizzera