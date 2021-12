«Obbligo di test per tutti? È eccessivo»

BERNA - La Federazione svizzera del turismo (FST) è soddisfatta della decisione odierna del Consiglio federale di togliere la quarantena a favore dei test Covid. Al contrario, l'estensione dell'obbligo del test a tutti è giudicata eccessiva.

Le quarantene imposte fino ad ora avevano provocato numerose cancellazioni presso gli stabilimenti turistici, sottolinea l'organizzazione in una presa di posizione. Il settore è quindi soddisfatto della cancellazione di questa misura per i viaggiatori.

L'estensione dell'obbligo dei test rappresenta in compenso «un netto svantaggio concorrenziale per il turismo svizzero», prosegue la FST. Questi test sono infatti cari e potrebbero spingere diverse persone, in particolare famiglie, a non scegliere la Confederazione come meta.