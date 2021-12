Pandemia in Svizzera, 9'951 contagi e 29 decessi in ventiquattro ore

BERNA - Nelle ultime ventiquattro ore in Svizzera sono stati accertati 9'951 nuovi contagi, 118 ricoveri e 29 decessi legati al coronavirus. Lo si evince dagli odierni dati dell'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP). Con 65'376 tamponi effettuati, il tasso di positività si attesta al 15,22%.

Attualmente il 27,90% delle unità di terapia intensiva svizzere sono occupate da pazienti Covid (ieri eravamo al 26,9%). L'occupazione complessiva è dell'81,20%.

Si resta quindi sotto ai 10mila, che erano stati raggiunti mercoledì (10'466), dato in aumento però rispetto a ieri (9'546). Desta preoccupazione in particolare l'aumento dei letti di terapia intensiva occupato da pazienti Covid.

Seconda e terza dose - Sul fronte della vaccinazione, a livello nazionale il 65,93% della popolazione ha ricevuto due dosi. Considerando gli over 12, si arriva invece a un tasso del 75,03%. Gli over 12 che hanno ricevuto anche il richiamo sono invece l'8,41%. È invece il 24,24% la percentuale di persone sopra i 65 anni che ha ricevuto la terza dose.

Per quanto riguarda quarantene e isolamenti, le persone attualmente in isolamento sono 45'096, mentre quelle entrate in contatto con loro e quindi in quarantena 33'730.