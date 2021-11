Vaccinazione di richiamo: «Si doveva reagire più rapidamente»

SONDAGGIO Caricamento in corso ... Sei intenzionato a ricevere una terza dose di vaccino? Sì, appena possibile. Sì, ma solo fra qualche mese. No, una terza vaccinazione è eccessiva. Non sono vaccinato. [{"keyQ":"q_gbndz"}] Vota Risultati Sei intenzionato a ricevere una terza dose di vaccino? Sì, appena possibile. 41% (278 voti) 41% Sì, ma solo fra qualche mese. 15% (98 voti) 15% No, una terza vaccinazione è eccessiva. 20% (134 voti) 20% Non sono vaccinato. 24% (164 voti) 24% Partecipa Questi sondaggi non hanno, ovviamente, un valore statistico. Si tratta di rilevazioni aperte a tutti, non basate su un campione elaborato scientificamente. Hanno quindi l'unico scopo di permettere ai lettori di esprimere la propria opinione sui temi di attualità. {"id_object_types":10,"id_contents":1547774,"result_type":"all","poll_type":"1","uid":"1273410","title":"SONDAGGIO","questions":{"q_gbndz":{"a":{"a_5g36pe":"Sì, appena possibile.","a_n1j5k8":"Sì, ma solo fra qualche mese.","a_piy6fj":"No, una terza vaccinazione è eccessiva.","a_8rkgar":"Non sono vaccinato."},"q":"Sei intenzionato a ricevere una terza dose di vaccino?","t":"0"}}}

BERNA - «A fine ottobre le persone vaccinate e decedute a causa del Covid sono state il doppio di quelle non vaccinate». Le statistiche che in questi giorni circolano sui social media avrebbero quale obiettivo quello di dimostrare che la campagna vaccinale non solo è inutile, ma persino dannosa. Che il tasso di mortalità tra i non vaccinati sia in calo, mentre quello dei vaccinati sia in costante aumento è corretto. Ma la statistica non dice tutto.

Effettivamente, l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) ha riferito che il mese scorso sempre più persone che sono state completamente vaccinate hanno dovuto essere ricoverate in a causa di un'infezione da coronavirus. E più persone sono morte. Soprattutto alla fine di ottobre, il numero delle persone morte di Covid-19 era quasi lo stesso fra vaccinati e non vaccinati: negli ultimi dieci giorni del mese sono morte di Covid 22 persone non vaccinate e 24 vaccinate.

Più morti fra i vaccinati? «È normale» - Il motivo è presto spiegato. «Le persone con un rischio aumentato di decorso grave o fatale della malattia sono attualmente quasi tutte completamente vaccinate», afferma il portavoce dell'UFSP Daniel Dauwalder. Per gli over 70, il tasso di vaccinazione è di circa il 90%. «Di conseguenza, nelle ultime settimane e in numeri assoluti, in questi gruppi d'età si sono verificati più decessi tra le persone completamente vaccinate», ha affermato Dauwalder. «La vaccinazione - assicura - riduce comunque notevolmente il rischio di morte».

Finora, la vaccinazione ha funzionato molto bene anche senza un richiamo, ha proseguito Dauwalder. Tuttavia, vi sono indicazioni di una diminuzione della protezione per le persone di età pari o superiore a 75 anni. «Per questo motivo, la Commissione federale per le vaccinazioni e l'UFSP raccomandano attualmente una dose booster per tutte le persone di età pari o superiore a 65 anni, in particolare quelle con malattie croniche, nonché i residenti delle case di riposo».

«Lo Stato ha esitato troppo» - Anche l'infettivologo ticinese Andreas Cerny vede il declino della protezione vaccinale tra le persone anziane come la ragione principale dell'aumento dei decessi tra le persone che sono state vaccinate: «In primo luogo, la parte più anziana e vulnerabile della società è stata la prima a essere vaccinata. In secondo luogo, gli anticorpi svaniscono più rapidamente nelle persone anziane».

Allo stesso tempo, Cerny critica il fatto di aver esitato a lungo con la somministrazione della terza dose di Pfizer e Moderna, sebbene Swissmedic l'avesse già approvata tre settimane fa. L'infettivologo è certo che un impulso maggiormente precoce avrebbe impedito l'alto numero di decessi vaccinati. «Questo sviluppo era prevedibile. Quindi si sarebbe dovuto reagire più rapidamente».

Per l'infettivologo è incomprensibile che le persone che si sono annunciate per ricevere il richiamo siano state respinte, come è avvenuto in occasione della settimana nazionale di vaccinazione alla stazione centrale di Zurigo. Lo Confederazione ha infatti l'obbligo morale di proteggere coloro che sono disposti a vaccinarsi e che hanno riposto la loro fiducia nello Stato e nella sua politica sanitaria. «Durante la settimana nazionale di vaccinazione, l'accento è stato posto sulla parte della popolazione che non ha seguito le raccomandazioni. Lo trovo discutibile», conclude Cerny.