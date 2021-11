Basta booster al villaggio vaccinale, troppe le richieste

ZURIGO - Basta terze dosi di richiamo al villaggio vaccinale allestito da ieri alla stazione centrale di Zurigo. A causa della grande richiesta dei cosiddetti booster, le autorità cantonali hanno deciso di dare la priorità alle prime e secondi dosi del vaccino.

Invece di essere frequentato principalmente persone non ancora vaccinate, il villaggio di vaccinazione è stato visitato da numerose persone oltre i 65 anni che volevano una vaccinazione di richiamo.

Come annunciato la settimana scorsa, gli over 65 e le persone per le quali è raccomandata la terza dose, potranno registrarsi a partire da domani (mercoledì) per un appuntamento in un centro di vaccinazione, scrive oggi il Dipartimento cantonale della sanità su Twitter.