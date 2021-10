Coronavirus in Svizzera: 1'846 casi e 4 decessi

BERNA - Sono 1'846 i test risultati positivi al Covid-19 nelle ultime 24 ore in Svizzera. Ieri erano 1'491, venerdì 1'288. Lo riferisce l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) nell'odierno bollettino epidemiologico. I test effettuati tra ieri e oggi sono 27'981, per un tasso di positività del 6,6%. Si contano poi 4 nuove vittime del virus. In Ticino non si registrano decessi da oltre 20 giorni.

In ospedale - Nei nosocomi svizzeri ci sono 45 nuovi ricoverati affetti dal virus. I pazienti Covid occupano attualmente l'1,8% dei posti letto complessivi, proporzione che si attesta invece all'11,5% per le cure intense.

Il vaccino - Le persone completamente vaccinate in Svizzera rappresentano ora il 63,16% della popolazione, percentuale che sale invece al 71,87% se si considera invece solo chi può effettivamente farlo: i cittadini dai 12 anni in su.



Tio/20minuti



