Matrimonio per tutti, bufera sul manifesto dello zombie

LOSANNA - A causa di uno zombie, i manifesti degli oppositori al "Matrimonio per tutti", oggetto in votazione il prossimo 26 settembre, stanno spaventando dei bambini. Le autorità di due comuni, uno vallesano e uno lucernese, hanno reagito ricoprendo o rimuovendo i cartelloni.

Stamane un manifesto, collocato all'ingresso del parcheggio di una scuola elementare di Vétroz (VS), ha suscitato la paure degli allievi. «Gli insegnanti hanno riferito che taluni bambini ne erano rimasti scioccati», ha dichiarato oggi all'agenzia Keystone-ATS, il direttore della scuola vallesana Pascal Genoud.

Lo zombie, raffigurato su uno sfondo nero con la scritta "Enfants avec un mort" ("Bambini con un morto") può terrorizzare taluni scolari che hanno un'età compresa tra i 4 e i 10 anni. "Ho contattato la società che ha affisso il cartellone e mi ha detto che lo ricoprirà ancora durante la giornata di oggi, ha precisato Genoud.

A Kriens il manifesto sarà rimosso - Dal canto suo, la città di Kriens, nel canton Lucerna, ha deciso di rimuovere il manifesto controverso contro il "Matrimonio per tutti" per le stesse ragioni. «La raffigurazione è inquietante», così hanno motivato la loro decisione le autorità comunali.

Il cartellone mostra una cupa foto di uno zombie con accanto la scritta "Kinder mit einem Toten - Ehe für alle Nein" ("Bambini con un morto - No al Matrimonio per tutti"). L'immagine non è degna di uno spazio pubblico: sconvolge già gli adulti ed è completamente inadatta per dei bambini, hanno precisato le autorità cittadine. Queste ultime hanno pertanto invitato la società che ha affisso il manifesto a rimuoverlo.