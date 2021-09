«I non vaccinati possono cenare nel mio camper»

MARBACH - Una cena romantica al ristorante? Dal prossimo lunedì 13 settembre sarà possibile soltanto con il certificato Covid, perlomeno per i tavoli situati all'interno. Chi non sarà quindi in possesso dell'attestazione dovrà trovare un'alternativa, quali il take-away, il servizio a domicilio... oppure un camper.

Un camper? Sì, si tratta di un'iniziativa appena lanciata dal sangallese Oswald Stieger: il suo mezzo viene messo a disposizione delle coppie non vaccinate che vogliono passare una serata al ristorante nella regione del Rheintal o in Appenzello, come riportato da 20 Minuten.

Come funziona? Stieger piazza il camper nei pressi del ristorante desiderato, dove i clienti non vaccinati potranno gustarsi la cena. L'interno viene anche decorato, assicura. E se poi si beve qualche bicchiere di troppo, si ha pure la possibilità di pernottare. Il prezzo del servizio è compreso tra i quaranta e i cinquanta franchi, a seconda della zona in cui viene prenotato.

E - secondo quanto riferito dallo stesso Stieger - l'iniziativa starebbe raccogliendo molto consenso.