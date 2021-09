Una Helvetia avida di denaro per Maurer

BERNA - Una statua di Helvetia, la personificazione della Svizzera, è comparsa quest'oggi all'ingresso del Dipartimento federale delle finanze a Berna. Ma è una Helvetia diversa dal solito: i suoi occhi sono bendati con banconote, mentre sullo scudo c'è il simbolo del dollaro invece della croce svizzera.

Si tratta di un'azione di Greenpeace, secondo cui la piazza finanziaria elvetica non sarebbe sulla buona strada nell'ambito della protezione del clima. Per gli attivisti è dunque chiaro che è necessario un intervento politico. Da qui la decisione di rivolgersi - con la posa della statua - al ministro delle finanze Ueli Maurer.

In una nota, Greenpeace ricorda che la piazza finanziaria elvetica è il più grande gestore patrimoniale del mondo. E sarebbe sua responsabilità fare in modo che sempre piu capitale venga investito in maniera compatibile all'accordo di Parigi sul clima. I cosiddetti fondi di investimento sostenibili non sarebbero ancora stati in grado di indirizzare il capitale verso un'economia “green”.

Greenpeace Svizzera chiede pertanto dei requisiti minimi per i fondi sostenibili, che dovrebbero essere trasparenti sull'effetto che hanno sull'economia reale.