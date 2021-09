All'Inselspital la situazione è critica: cure intense quasi piene, tutti i pazienti Covid non sono vaccinati

BERNA - L'unità di terapia intensiva dell'Inselspital di Berna è praticamente piena: il 95% dei posti letto è occupato (27 posti su 28), come ha fatto sapere oggi il direttore del reparto, Stephan Jakob, nell'ambito di un incontro informativo sulla situazione epidemiologica nel Canton Berna. I pazienti Covid sono sette, tutti non vaccinati.

Tra le persone attualmente ricoverate in cure intense per Covid, si contano anche due pazienti con meno di quarant'anni e due donne incinte. «Hanno un decorso grave della malattia» ha aggiunto Jakob, spiegando inoltre che la mortalità è del 20%. «Chi sopravvive soffre invece spesso di Long Covid e presenta sintomi anche dopo un anno».

Nell'ospedale bernese la situazione è preoccupante, come ha sottolineato ancora il direttore delle cure intense. Anche considerando che in media i pazienti Covid restano ricoverati per nove giorni. «Abbiamo bisogno di personale aggiuntivo, diversi interventi devono essere rimandati». E Jakob ribadisce: «Le cure intense non possono mai essere occupate al 100%».

Il direttore della sanità bernese, Pierre Alain Schnegg, ha osservato che nel cantone la situazione epidemiologica è peggiorata. «Ma vediamo anche che il 90% dei ricoveri ospedalieri riguarda persone non vaccinate». L'invito alla popolazione è dunque di farsi vaccinare: «Ogni vaccinazione conta».