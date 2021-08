I Grigioni vogliono la parità entro il 2030

COIRA - Il Governo dei Grigioni sostiene la "Strategia per la parità tra donne e uomini 2030" della Confederazione e contribuisce alla sua realizzazione. Vuole essere un cantone moderno e attrattivo e rafforzare l'autonomia economica delle donne.

Nell'aprile 2021 il Consiglio federale ha adottato la strategia per la parità tra donne e uomini che dovrà essere messa in pratica entro il 2030. Le misure sono incentrate su quattro campi d'azione: vita professionale e pubblica, conciliabilità tra famiglia e lavoro, violenza di genere e discriminazione.

I cantoni hanno la possibilità di contribuire all'attuazione della strategia nei campi d'azione "vita professionale e pubblica" e "discriminazione".

Come comunica oggi l'Amministrazione cantonale, l'Esecutivo retico sostiene l'iniziativa attraverso diversi progetti, come il piano d'azione per le pari opportunità nell'amministrazione cantonale, la parità salariale in caso di aggiudicazioni pubbliche e l'analisi della parità salariale.

Il Cantone dei Grigioni, si legge nella nota odierna, «intende posizionarsi quale datore di lavoro moderno e attrattivo. Inoltre vuole rafforzare l'autonomia economica delle donne, indipendentemente dal loro stato civile e dalla loro situazione familiare».