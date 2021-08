Covid-19 in Svizzera: nel weekend 5'578 contagi

BERNA - Sono 5'578 i nuovi casi di coronavirus verificatisi lo scorso weekend in Svizzera. Secondo le cifre pubblicate dall'Ufficio federale di sanità pubblica (UFSP), nelle ultime 72 ore sono stati segnalati anche altri 83 ricoveri, mentre i nuovi decessi sono quattro.

Nel corso delle ultime 72 ore sono stati trasmessi i risultati di 60'812 test, indica l’UFSP. Il tasso di positività è del 9.2%, mentre quello di riproduzione, che ha un ritardo di una decina di giorni sugli altri dati, si attesta all'1.42.



Tio.ch / 20 minuti

Paragoni - Venerdì i casi annunciati erano 2'097, mentre giovedì si attestavano a 2'125. Lunedì scorso, a titolo di paragone a distanza di una settimana, si erano registrati 3'144 nuovi contagi, zero decessi e 38 ospedalizzazioni.

Ospedali non ancora sotto pressione - Le strutture sanitarie, nonostante numeri in netto aumento, non sono (ancora) sotto pressione. Attualmente solo l'1.80% dei letti è occupato da pazienti Covid-19 (+0,2% rispetto a venerdì). Nelle unità di terapia intensive si parla invece dell'11% (venerdì era del 9.50%).



Tio.ch / 20 minuti

Due dosi per metà della popolazione - Complessivamente nel Paese sono state somministrate 9'297'783 dosi e il 49.97% della popolazione ha già ricevuto la seconda iniezione. Le persone parzialmente vaccinate rappresentano invece il 5.64% del totale. Per dare nuova linfa a una campagna vaccinale recentemente un pochino in difficoltà, l'UFSP ha lanciato oggi il nuovo slogan «non rimandare: fatti vaccinare», con cui vuole convincere quella fetta di popolazione che è ancora indecisa se vaccinarsi o meno.

Da inizio crisi - Dall'inizio della pandemia, 740'954 casi di Covid-19 sono stati confermati in laboratorio. In totale si contano 10'428 decessi, mentre il numero di persone ospedalizzate si attesta a 29'995.

131 casi in Ticino - In Ticino nelle ultime 72 ore si sono registrati 131 nuovi casi, che portano il totale a 34'492 dall'inizio della pandemia, mentre non si segnalano nuovi decessi, con il bilancio fermo a 997 vittime.

Isolamenti e quarantene - In Svizzera si contano attualmente 10'422 persone in isolamento e 11'477 entrate in contatto con loro e messe in quarantena. A questi se ne aggiungono 313 di ritorno da un Paese a rischio e posti in quarantena

Tio.ch / 20 minuti