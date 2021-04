Un luna park al tempo del coronavirus

ROMANSHORN - Ci sono una grande ruota panoramica e un paio di giostre. In riva al lago a Romanshorn, nel Canton Turgovia, è spuntato un luna park in forma ridotta.

Un luna park in tempo di Covid? Le autorità comunali hanno autorizzato l'evento, in quanto di piccole dimensioni. E con l'adozione di un adeguato piano di protezione. La Città lo ha classificato come “mercato”.

«Siamo molto contenti di poter finalmente uscire un po'» afferma l'organizzatore Heinz Fries, interpellato da 20 Minuten. «È chiaro che con le disposizioni attuali non è possibile svolgere eventi con diecimila persone, ma i piccoli eventi possono avere luogo senza problemi».

Per Fries non si tratta di una mancanza di responsabilità, in quanto «le disposizioni ci sono e noi le rispettiamo». Altrimenti, «dovremmo chiudere tutti i centri commerciali».