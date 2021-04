Zurigo “a caccia” di over 65 che vogliono farsi vaccinare

ZURIGO - «Cari over 65, per il mese di aprile ci sono ancora 18'000 appuntamenti liberi per farsi vaccinare». È questo il messaggio che mercoledì la consigliera di Stato zurighese Natalie Rickli, a capo del Dipartimento della sanità, ha affidato a Twitter. E contemporaneamente le autorità cantonali hanno diramato un comunicato stampa.

L'appello ha portato a un aumento delle prenotazioni. Ma non è stato sufficiente: oggi dei 90'000 appuntamenti previsti presso i centri di vaccinazione, ne sono disponibili ancora 12'000 (solo 6'000 in meno rispetto a ieri). Nel Canton Zurigo, le prenotazioni sono aperte agli over 65 dallo scorso 29 marzo.

Come si spiega questa situazione? Il Dipartimento della sanità fa sapere - su richiesta di 20 Minuten - che la risposta della popolazione è sostanzialmente in linea con le aspettative. «Bisogna tenere conto del fatto che 140'000 persone sono già vaccinate» afferma la portavoce Lina Lanz. In più non manca chi preferisce farsi vaccinare dal proprio medico di famiglia ed è pertanto registrato in una lista d'attesa. Al momento a circa cinquecento studi medici zurighesi sono state fornite cento dosi ciascuno.

La tabella di marcia delle autorità sanitarie cantonali prevede che alla fine di aprile le prenotazioni saranno aperte a un ulteriore gruppo di cittadini. «Se necessario, la prossima tappa potrà essere anticipata» dice ancora Lanz.

Over 65 in attesa in Ticino - Anche in Ticino le vaccinazioni sono attualmente aperte agli over 65 e ai malati cronici. E l'adesione risulta essere molto alta (per gli over 65 si parla al momento di una percentuale che si aggira attorno all'80%). Molti iscritti stanno però ancora aspettando un appuntamento, che sarà fissato non appena sarà confermata la fornitura di nuove dosi: secondo gli ultimi dati delle autorità cantonali, al momento sono poco più di 12'000 gli over 65 in attesa. In tutti e quattro i centri di vaccinazione ticinese, gli appuntamenti sono esauriti fino al prossimo 18 aprile.