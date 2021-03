La Svizzera ha un nuovo vaccino: approvato Johnson & Johnson

BERNA - Swissmedic ha omologato temporaneamente il vaccino anti Covid-19 "COVID-19 Vaccine Janssen" sviluppato dal colosso farmaceutico Johnson & Johnson per le persone a partire dai 18 anni di età. Questo significa che in Svizzera sono ufficialmente commerciabili tre vaccini per prevenire la malattia (questo oltre a Pfizer e Moderna).

Questo vaccino è somministrato una volta (dose singola). Il vettore è un adenovirus umano (variante umana del virus del raffreddore) che contiene la struttura delle proteine spike del coronavirus SARS-CoV-2, sulle cui basi viene attivata la risposta immunitaria desiderata contro il virus nelle cellule immunitarie umane.

I dati dello studio presentati mostrano in tutte le fasce di età testate un’efficacia compresa tra il 64,2% (18-64 anni) e l’82,4% (over 65) 14 giorni dopo la vaccinazione. Questo vaccino permette di evitare i decorsi gravi e critici della malattia da Covid-19 (fino a quasi l’85%). Inoltre, è stato dimostrato che è anche efficace contro le mutazioni presenti in Brasile e Sud Africa.

Gli effetti collaterali più comuni riportati negli studi clinici (entro 1-2 giorni dalla vaccinazione e temporanei) sono stati mal di testa, stanchezza, dolori al braccio o nausea.

Il vaccino può essere conservato congelato a una temperatura compresa tra -25 °C e -15 °C e trasportato congelato o scongelato a una temperatura compresa tra 2° C e 8 °C. Dopo averlo tolto dal congelatore, il vaccino chiuso può essere conservato in frigorifero per massimo 3 mesi.