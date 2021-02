In Svizzera 1343 contagi e 16 decessi

BERNA - Un'altra giornata di numeri negli ospedali svizzeri. In attesa dell'annuncio degli allentamenti previsto per oggi pomeriggio dal Consiglio federale, l'Ufficio di salute pubblica (Ufsp) snocciola i dati odierni relativi ai contagi da Covid-19.

Sono 1343 i nuovi positivi registrati tra martedì e mercoledì in Svizzera. A questi si aggiungono purtroppo 16 decessi e 43 nuove ospedalizzazioni. Il tasso di positività è del 4,8 per cento su un totale di 28 775 tamponi effettuati.



elaborazione tio.ch/20min

Sono in tutto 14 013 i contagi nelle ultime due settimane, 414 i pazienti ricoverati in ospedale per sintomi gravi dovuti al virus, e 165 le vittime. In tutto, i contagi dovuti alle principali varianti del Covid sono 3 329, di cui 2 232 riconducibili alla cosiddetta variante inglese.

Il tasso di riproduzione del virus aggiornato al 12 febbraio è di 0,92. Le dosi di vaccino somministrate 675 556 (al 21 di febbraio). Attualmente 8 925 persone si trovano in isolamento domestico, mentre 14 169 sono state sottoposte a quarantena perché entrate in contatto con positivi e altre 3 566 perché rientrate da paesi a rischio.



elaborazione tio.ch/20min

elaborazione tio.ch/20min