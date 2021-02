Un lunghissimo corteo per manifestare contro le misure anti-covid

WOHLEN - Diverse centinaia di persone hanno protestato oggi a Wohlen (AG) contro le misure anti-coronavirus decise dalle autorità federali. Stando a un corrispondente dell'agenzia Keystone-ATS, i partecipanti al raduno erano circa 1'500.

Dal canto loro, gli organizzatori affermano che la manifestazione ha attirato 2'000 persone. La marcia di protesta era stata autorizzata dalla polizia regionale di Wohlen a condizione che i partecipanti indossassero una mascherina. Tuttavia solo due terzi circa si sono attenuti a queste direttive, quando si sono incamminati in fila per due. Dopo il corteo è previsto un comizio con diversi oratori.

Con la manifestazione, organizzata dall'associazione "Stiller Protest" (protesta silenziosa), si vuole protestare contro le misure prese dalle autorità per contenere la propagazione del coronavirus. Due settimane fa la stessa associazione aveva organizzato una dimostrazione simile nella città di Zugo, attirando circa 800 persone.

Manifestazione non autorizzata a Sion - Manifestazione, in questo caso non autorizzata, pure a Sion, dove poco meno di un centinaio di persone si sono riunite per protestare contro le misure adottate dalle autorità per contenere il coronavirus. La polizia ha disperso il raduno, che non aveva ottenuto l'autorizzazione.

Diverse persone sono state identificate e saranno denunciate, ha comunicato la polizia cantonale. Le circa 80 persone hanno sfilato attraverso la città intorno alle 15.00. Un'indagine è in corso per determinare chi siano gli organizzatori, è stato precisato.

