Allentamenti: ecco cosa aspettarsi... e cosa no

BERNA - Il consigliere federale Alain Berset (PS) ha già comunicato di non escludere un leggero allentamento delle misure contro il coronavirus per il mese di marzo. Da allora, le richieste di porre fine al lockdown si sono fatte sempre più insistenti.

Apertura dei negozi

(Probabilità ottima)

Economiesuisse, i datori di lavoro, l'associazione di categoria e i singoli cantoni chiedono che i negozi possano nuovamente vendere prodotti non di prima necessità dal 1° marzo. E non sembra esserci nessuna resistenza a questo allentamento da parte del Consiglio federale. «C'è una sproporzione tra costi e benefici quando un'attività è costretta a chiedere», afferma il vicepresidente del PLR Andrea Caroni. Il capogruppo socialista alle Camere federali Roger Nordmann, aggiunge: «Dal nostro punto di vista, è ipotizzabile riaprire i negozi nel corso di marzo con rigidi concetti di protezione».

Apertura delle terrazze dei ristoranti

(Probabilità media)

Mentre l'industria chiede l'apertura dei ristoranti, le associazioni di categoria propongono un compromesso: dovrebbero essere autorizzati a gestire nuovamente le loro aree all'aperto. Secondo Economiesuisse, l'obiettivo è permettere di rilassarsi dove c'è un basso rischio di infezione.

Abrogazione della regola delle cinque persone

(Probabilità media)

La gente chiede anche un allentamento per ciò che concernono le norme relative agli incontri privati, nello specifico quella che non prevede raggruppamenti che vanno oltre le cinque persone. Il presidente dell'Alleanza del centro, Gerhard Pfister, afferma: «La regola dei cinque non è comprensibile per le famiglie. La popolazione è pronta ad attuare le misure, ma ciò presuppone che le misure siano coerenti». Anche Caroni è d'accordo: «Non è logico che una famiglia di cinque persone non possa invitare il figlio di un vicino, ma cinque adulti di cinque famiglie single possano incontrarsi».

Fine dell'obbligo dello smart working

(Probabilità da media a bassa)

L'economia richiede che l'obbligo di lavorare da casa venga riconvertito in una raccomandazione allo smart working a partire dal 1° marzo. Tuttavia, la regolamentazione in vigore offre già alle aziende un margine di discrezionalità. «Se, ad esempio, uno studio legale afferma che i dipendenti hanno bisogno degli incarti che si trovano in ufficio, questo è sufficiente per giustificare un'eccezione», ha spiegato un parlamentare. La regolamentazione dell'home office quindi difficilmente avrà la priorità.

Apertura di centri fitness, cinema e ristoranti

(Probabilità bassa)

L'UDC chiede che le attività di ristorazione e tempo libero possano riaprire. Secondo la “SonntagsBlick”, l'associazione Gastrosuisse ha già sviluppato un concetto di protezione ad hoc. Tuttavia, è piuttosto improbabile che il Consiglio federale riapra tutto subito, poiché anche le associazioni di categoria vogliono aprire queste aziende solo quando i gruppi a rischio saranno stati vaccinati. Il Consiglio federale potrebbe fare un'eccezione per piccoli eventi culturali o sport indoor, come richiesto dal PS.