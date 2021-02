Ora la carta d'imbarco si riceve solo al banco

Viaggi in aereo Caricamento in corso ... Negli ultimi sei mesi hai fatto un viaggio in aereo? Sì, ma soltanto uno Sì, più di uno No No, non volo mai [{"keyQ":"q_vyzcee"}] Vota Risultati Negli ultimi sei mesi hai fatto un viaggio in aereo? Sì, ma soltanto uno 12% (12 voti) 12% Sì, più di uno 5% (5 voti) 5% No 81% (82 voti) 81% No, non volo mai 2% (2 voti) 2% Partecipa Questi sondaggi non hanno, ovviamente, un valore statistico. Si tratta di rilevazioni aperte a tutti, non basate su un campione elaborato scientificamente. Hanno quindi l'unico scopo di permettere ai lettori di esprimere la propria opinione sui temi di attualità. {"id_object_types":10,"id_contents":1491621,"result_type":"all","poll_type":"1","uid":"1124801","title":"Viaggi in aereo","questions":{"q_vyzcee":{"a":{"a_n5t2hd":"Sì, ma soltanto uno","a_xltg1":"Sì, più di uno","a_fhmqq":"No","a_tufzxn":"No, non volo mai"},"q":"Negli ultimi sei mesi hai fatto un viaggio in aereo?","t":"0"}}}

ZURIGO - Chi arriva in Svizzera in aereo (anche solo per fare scalo) oppure da un paese a rischio deve presentare un test Covid negativo. Inoltre, è prevista la registrazione dei dati di contatto di tutti i viaggiatori attraverso un modulo online. Sono questi i nuovi provvedimenti che il Consiglio federale ha deciso lo scorso 27 gennaio e che sono validi a partire da oggi.

Ecco quindi che la compagnia aerea Swiss adegua le procedure per l'emissione della carta d'imbarco. Quest'ultima non sarà infatti più trasmessa elettronicamente: i viaggiatori - come si legge in una nota - riceveranno per e-mail soltanto una conferma del check-in online, che dovranno in seguito presentare al banco. La carta d'imbarco sarà quindi stampata se il viaggiatore risponde ai requisiti necessari per l'ingresso in Svizzera: è quindi necessario dimostrare di essere in possesso di un test Covid non più vecchio di 72 ore e di aver compilato il modulo online.

Questo significa che al momento tutti i viaggiatori Swiss dovranno necessariamente passare dal banco check-in. Sono quindi previsti tempi d'attesa più lungo. La compagnia invita i viaggiatori a recarsi in aeroporto in anticipo.