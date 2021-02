Quanto è lungo lo scontrino del Covid

BERNA - Con il Covid, agli svizzeri è presa voglia di fare shopping. Nell'anno appena concluso le vendite al dettaglio sono aumentate del 7,8 per cento, rispetto al 2019. Un record decennale, secondo un'indagine dell'istituto di ricerche di mercato GFK.

A sorpresa il lockdown e la chiusura dei negozi, insomma, non sembrano aver inciso negativamente sulle vendite nel complesso. Anzi. La buona notizia non riguarda solo il settore alimentare (che ha toccato addirittura un più 10,9 per cento in media). Nel comparto non-food si è registrato un incremento del 2,6 per cento, con picchi nel settore tecnologico.

Secondo GfK, in particolare elettronica e fai-da-te hanno registrato un boom negli ultimi mesi dell'anno. Monitor, televisori a schermo piatto, cuffie, notebook e fotocamere per PC sono gli articoli più richiesti. Tra gli elettrodomestici invece aspirapolveri, macchine per caffè e per il tè hanno mantenuto livelli di domanda costanti.

Anche nel settore del tempo libero la domanda è aumentata. Giocattoli e regali di Natale hanno registrato un picco sotto le Feste, mentre tra le attrezzature sportive sono i manubri, gli strumenti per il fitness e per il ciclismo a dominare la classifica. Esplose anche le richieste nel settore dell'escursionismo da neve e delle calzature da montagna.

A fine dicembre buone notizie anche sul fronte dell'arredamento, che si è ripreso da una dura batosta. Trainanti il comparto cucina e ufficio, e quello delle decorazioni e arredi natalizi. Anche il mercato dell'abbigliamento si è gradualmente ripreso, prima della chiusura forzata dei negozi decisa dal Consiglio federale. A settembre e ottobre le vendite hanno superato i livelli dell'anno scorso, scrive GFK. A trainare sono comunque soprattutto le vendite online, e secondo le previsioni la tendenza dovrebbe confermarsi nei prossimi mesi.