Il miliardario che dà in escandescenza per la mascherina

GSTAAD - L'obbligo di mascherina nei negozi vale per tutti. Ma non ci sta il miliardario greco Alkiviades “Alki” David, che ora sta facendo parlare di sé sui social network: in una filiale Coop si è infatti rifiutato d'indossarla. Ed è andato in escandescenza nel momento in cui qualcuno lo ha invitato a farlo.

Un episodio questo che è subito finito su Instagram. Il miliardario - come riferisce il Blick - si è infatti fatto filmare. E lui stesso ha caricato il video sul social.

Un video in cui si vede il miliardario a cui viene chiesto d'indossare la mascherina. E lui risponde a tono a un cliente: «Mettine una tu, se vuoi! Oppure vaccinati!». E poi prende i suoi acquisti, gridando: «Arrestatemi! Chiamate la polizia! Sono pronto ad andare. Ma una mascherina non la metto. E smettetela di dirmi d'indossarla!»

Secondo quanto riferito dalla testata d'oltre San Gottardo, l'episodio si sarebbe verificato in un negozio Coop di Gstaad. Nella località bernese il miliardario possiede infatti uno chalet.