Verbier ha paura della nuova variante del virus

SION - La scoperta nel Regno Unito di una nuova variante, più contagiosa, del coronavirus mette in allarme Verbier (VS), la stazione sciistica molto apprezzata dai turisti inglesi.

«Circa il 21% degli ospiti proviene dalla Gran Bretagna», ha indicato a Keystone-ATS Simon Wiget, direttore del locale ente turistico, confermando una notizia pubblicata oggi da Blick online. In generale in Vallese gli inglesi sono secondi solo agli svizzeri, quanto a presenze.

Wiget è in una situazione di allerta. «Siamo naturalmente preoccupati per questo virus che è mutato», ha detto. «Ma al momento non ne sappiamo ancora abbastanza». Il tema sarà all'ordine del giorno in una riunione che si terrà domani. «Se la nuova variante del Covid-19 porrà un problema prenderemo le misure necessarie».

Al momento i cittadini inglesi a Verbier sono ancora pochi: predominano i francesi e gli svizzeri. «Tradizionalmente gli inglesi arrivare piuttosto dopo Natale». Per il momento possono ancora venire in Svizzera senza obbligo di quarantena.

Intanto però diversi Paesi europei - come l'Olanda e l'Italia - hanno già deciso di sospendere i voli con la Gran Bretagna. La Germania ci sta pensando a sua volta. A Berna intanto invece l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) ha fatto sapere che sta osservando la situazione, ma che non è il caso di trarre conclusioni affrettate.